ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

В неделя, 5 октомври, ЦСКА посреща Лудогорец на Националния стадион "Васил Левски" от 20:15 ч. - мач, превърнал се в класика в българския футбол. С нашата игра Ви даваме възможност да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Лудогорец влиза като отбор от топ 3 и ще търси задължителна победа, за да оглави класирането. Още във втория си мач начело на ЦСКА Христо Янев ще се изправи срещу шампионския проект от Разград. Три точки срещу разградчани биха върнали самочувствието на "армейците" и биха нажежили битката в горната част на класирането.

Трябва да познаете правилно шест аспекта от срещата и телевизорът може да е Ваш.

Не спирайте дотук - нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди - от телевизор до изключителни спортни сувенири. Всяка игра е шанс за голяма печалба.