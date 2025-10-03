Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!

  • 3 окт 2025 | 14:09
  • 2653
  • 0
ЦСКА - Лудогорец: Спечелете чисто нов 65" 4K телевизор!
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

В неделя, 5 октомври, ЦСКА посреща Лудогорец на Националния стадион "Васил Левски" от 20:15 ч. - мач, превърнал се в класика в българския футбол. С нашата игра Ви даваме възможност да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

Лудогорец влиза като отбор от топ 3 и ще търси задължителна победа, за да оглави класирането. Още във втория си мач начело на ЦСКА Христо Янев ще се изправи срещу шампионския проект от Разград. Три точки срещу разградчани биха върнали самочувствието на "армейците" и биха нажежили битката в горната част на класирането.

Трябва да познаете правилно шест аспекта от срещата и телевизорът може да е Ваш.

Не спирайте дотук - нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди - от телевизор до изключителни спортни сувенири. Всяка игра е шанс за голяма печалба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1831
  • 2
Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София)

Златомир Загорчич определи групата за дербито с Локомотив (София)

  • 3 окт 2025 | 15:33
  • 248
  • 0
Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

Дяков показа тениската от Марк Клатенбърг

  • 3 окт 2025 | 14:05
  • 655
  • 1
Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на ЦСКА 1948

Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на ЦСКА 1948

  • 3 окт 2025 | 11:43
  • 576
  • 1
Претендентите за най-красив гол на месец септември в Елитните групи

Претендентите за най-красив гол на месец септември в Елитните групи

  • 3 окт 2025 | 11:00
  • 587
  • 0
"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

  • 3 окт 2025 | 10:55
  • 632
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1831
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21906
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10102
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2626
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6547
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4786
  • 6