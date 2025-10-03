Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Още двама напуснаха ЦСКА

Още двама напуснаха ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 01:59
  • 1433
  • 0
Промените в ЦСКА продължават. "Червените" се разделиха с психоложката Полина Хаджиянкова и завеждащия международния отдел Стоян Петков.

Хаджиянкова бе назначена в ЦСКА преди малко повече от 2 години, а Петков бе в клуба от 2016-а. Вече са намерени техни заместници.

ЦСКА, освен в дълбока спортно-техническа криза, е и в психологическа такава, като играчите изглеждат сринати и неуверени от доста време. Очаква се в клуба да настъпят още промени през следващата седмица.

Както е известно, от около месец клубът е в процес на избор за нов шеф на школата след освобождаването на Костадин Ангелов-Лаптопа.

