  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

  • 5 окт 2025 | 07:28
  • 136
  • 0

Традиционно надпреварата за Гран При на Сингапур включва само едно спиране в бокса за смяна на гуми, а основните причина за това са две – сравнително трудните изпреварвания на „Марина Бей“ и доста дългият пит-лейн на сингапурското трасе.

В миналото скоростта в него беше по-ниска от обичайните 80 км/ч, но за тази година беше взето решението тя да бъде увеличена от 60 на 80 км/ч с цел отварянето на повече стратегически възможности пред отборите. Според данните от тренировките сега едно спиране в бокса при зелен флаг ще струва около 22.8 секунди в сравнение с 28.5 преди 12 месеца.

Въпреки това очакванията са и тази година състезанието в Сингапур да включва само една смяна на гуми, ако няма излизане на колата на сигурността, която в исторически план се е появявала на пистата в 14 от предишните 15 надпревари на „Марина Бей“. Единственото изключение беше преди 12 месеца, когато от старта до финала нямаше нито един жълт флаг. При неутрализация на състезанието с колата на сигурността или виртуална такава спиране в бокса би коствало само 11.5 секунди.

Според данните на Пирели най-бързият вариант за покриване на дистанцията от 62 обиколки ще бъде с едно спиране в бокса и използване на средно твърдите и твърдите гуми. От италианската компания препоръчват старт със средно твърдата смес и спиране в бокса между обиколки 26 и 32. Разбира се, съществуват и други варианти, а част от тях включват и използването на меките гуми, чийто живот не е толкова дълъг.

От гледна точка наличните гуми абсолютно всички пилоти разполагат с един комплект средно твърдите и един комплект твърди гуми за състезанието. Единствено при дуото на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл те са използвани в по една обиколка в хода на тренировките, а за всички други те са чисто нови сликове.

Състезанието за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира в 15:00 часа българско време днес и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Imago

