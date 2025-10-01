Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

  • 1 окт 2025 | 17:18
  • 1216
  • 0

В 14 от общо 15 издания на Гран При на Сингапур пред колоната е излизала кола за сигурност. Това показва статистиката от изминалите надпревари в Сингапур, като това се обяснява с тясното и технично трасе, редовните грешки и инциденти на пилотите, които понякога са предизвикани и от лошото време и преваляванията.

Благодарение на тази особеност в условията, при които се провежда Гран При на Сингапур, пилотът на колата за сигурност във Формула 1 Бернд Майлендър заема третото място в неофициалната класация за най-много обиколки начело в Сингапур.

Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?
Наистина ли Леклер планира да напусне Ферари?

Майлендър има 94 тура начело на колоната, а пред него са само най-успешният пилот в историята на надпреварата Себастиан Фетел с 252 тура пред всички останали и 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с 249 обиколки.

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото
Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

  • 1 окт 2025 | 13:48
  • 1425
  • 0
Бивш модел също иска да е президент на ФИА

Бивш модел също иска да е президент на ФИА

  • 1 окт 2025 | 13:32
  • 1195
  • 0
Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

Аривабене обясни изоставането на Ферари и подкрепи Васьор

  • 1 окт 2025 | 12:58
  • 1757
  • 1
Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

Двама българи стартират в последното планинско в Румъния

  • 1 окт 2025 | 12:45
  • 693
  • 0
След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

След успешните матури Никола Цолов получи и дипломата си

  • 1 окт 2025 | 12:26
  • 2018
  • 1
От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

От Астън Мартин реагираха на слуховете за идването на Цунода

  • 1 окт 2025 | 12:13
  • 1283
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444745
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1739
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17480
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17795
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15846
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3780
  • 0