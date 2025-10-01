Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

В 14 от общо 15 издания на Гран При на Сингапур пред колоната е излизала кола за сигурност. Това показва статистиката от изминалите надпревари в Сингапур, като това се обяснява с тясното и технично трасе, редовните грешки и инциденти на пилотите, които понякога са предизвикани и от лошото време и преваляванията.

Благодарение на тази особеност в условията, при които се провежда Гран При на Сингапур, пилотът на колата за сигурност във Формула 1 Бернд Майлендър заема третото място в неофициалната класация за най-много обиколки начело в Сингапур.

When drivers do jobs that aren't their actual jobs at the Singapore Grand Prix 😲👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1uRVep8vkj — Formula 1 (@F1) October 1, 2025

Майлендър има 94 тура начело на колоната, а пред него са само най-успешният пилот в историята на надпреварата Себастиан Фетел с 252 тура пред всички останали и 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с 249 обиколки.

Снимки: Gettyimages