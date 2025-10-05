Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Гран При на Сингапур е оригиналното нощно състезание в календара на Формула 1, а тази година пистата „Марина Бей“ приема за 16-и път най-бързите пилоти на планетата.

От полпозишъна под нощното небе ще стартира Джордж Ръсел, който вчера направи едно магическо каране в квалификацията, за да си осигури първата позиция на стартовата решетка. До него на първата редица ще застане световният шампион Макс Верстапен, който продължава да преследва първата си победа под прожекторите в Сингапур. „Марина Бей“ е единствената писта от настоящия календа на световния шампионат, на която нидерландецът никога не е печелил.

От третата позиция на стартовата решетка ще стартира лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри, който до момента през 2025 година е перфектен в нощните състезания, тъй като именно той триумфира в Бахрейн и Саудитска Арабия през април. Австралиецът ще раздели втората редица с втория пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели, който прави втори пореден солиден уикенд след трудностите, които срещна в европейските стартове.

Миналогодишният победител в Сингапур Ландо Норис ще заеме петата позиция на старта пред Люис Хамилтън, Шарл Леклер, Исак Хаджар, Оливър Беарман и Фернандо Алонсо, които ще допълнят челната десетка. Както е известно пилотите на Уилямс Карлос Сайнц и Алекс Албон бяха пратени в дъното на стартовата решетка, след като бяха дисквалифицирани от квалификацията вчера заради техническо нарушение.

Почти сигурно развоят на днешното състезание на „Марина Бей“ ще включва и поява на колата на сигурността. В исторически план тя е излизала на пистата в 14 от проведените 15 надпревари за Гран При на Сингапур. Единственото изключение беше преди 12 месеца, когато нямаше нито един инцидент в хода на състезателната дистанция от 62 обиколки.

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Състезанието за Гран При на Сингапур, 18-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

