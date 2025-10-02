По-висока скорост в пит-лейна в Сингапур

С цел отваряне на повече стратегически опции в хода на надпреварата за Гран При на Сингапур от Международната автомобилна федерация (ФИА) взеха решението да увеличат скоростта в пит-лейна на „Марина Бей“.

Алеята пред боксовете в Сингапур е една от най-дългите изобщо в световния шампионат и едно преминаване през нея отнема никак не малко време. Отделно заради сравнително тесният пит-лейно традиционно скоростта в бокса в Сингапур беше по-ниска от обичайната, а именно 60 вместо 80 км/ч.

Media day ready 🤩



Our top-two in the championship are in the house! 🏡#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0qutdhjTLS — Formula 1 (@F1) October 2, 2025

Тази година обаче от ФИА са решили и в Сингапур скоростта в бокса да бъде обичайните 80 км/ч, което на теория би отворили повече стратегически възможности пред тимовете в неделя. Вероятността обаче това да се случи си остава сравнително малко заради доста трудните изпреварвания в Сингапур, които си остават трудна задача, въпреки промяната на пистата в третия сектор отпреди две години.

Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?

По-рано тази година ФИА предприе сходен ход и в Нидерландия, където скоростта също беше увеличена от 60 на 80 км/ч. На „Зандвоорт“ обаче не можахме да видим пълни ефект от тази промяна, тъй като състезанието в Нидерландия включваше общо три излизания на колата на сигурността, които нулираха всички стратегии.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago