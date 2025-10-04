Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. 11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 1768
  • 1
11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Берое. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес започва от първата минута с Мустафа Сангаре, който ще води атаката. Таранът бе оставан на пейката срещу Ботев (Пловдив), но днес стартира от първата минута. Втори пореден мач сред титулярите е Акрам Бурас, който пък бе сред най-добрите срещу "канарчетата".

ЛЕВСКИ – БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами, 4. Кристиан Макун, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мази Сула, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 9. Йесид Валбуена, 14. Викторио Вълков, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 24. Стефан Гаврилов

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Мариян Гребенчарски

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 21392
  • 31
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

  • 4 окт 2025 | 15:12
  • 3002
  • 5
Албан Буши повика играч на ЦСКА

Албан Буши повика играч на ЦСКА

  • 4 окт 2025 | 15:03
  • 1749
  • 1
Берое отново няма да разчита на основен халф

Берое отново няма да разчита на основен халф

  • 4 окт 2025 | 14:51
  • 1182
  • 0
Топчо записа магистратура

Топчо записа магистратура

  • 4 окт 2025 | 14:26
  • 1899
  • 2
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 9158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 7528
  • 4
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 21392
  • 31
Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

  • 4 окт 2025 | 18:33
  • 2539
  • 3
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6633
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9564
  • 5