11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

Слушай на живо: Левски - Берое

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Берое. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес започва от първата минута с Мустафа Сангаре, който ще води атаката. Таранът бе оставан на пейката срещу Ботев (Пловдив), но днес стартира от първата минута. Втори пореден мач сред титулярите е Акрам Бурас, който пък бе сред най-добрите срещу "канарчетата".

ЛЕВСКИ – БЕРОЕ 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами, 4. Кристиан Макун, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мази Сула, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре



Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Костантини, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 9. Йесид Валбуена, 14. Викторио Вълков, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 24. Стефан Гаврилов



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Мариян Гребенчарски