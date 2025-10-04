Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Слушай на живо: Левски - Берое

Отборите на Левски и Берое се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” е с начален час 20:15 и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

“Сините” успяха да си върнат първата позиция в класирането, след като през седмицата спечелиха отложения си мач срещу Ботев (Пловдив). Играчите на Хулио Веласкес са с актив от 23 точки на първа позиция - на една пред ЦСКА 1948 и на две от Лудогорец, който обаче е с мач по-малко. Берое от своя страна е на седма позиция с актив от 13 точки, като заралии са в добра серия от четири мача без загуба.

Асен Митков под въпрос за двубоя с Берое

Карл Фабиен е аут за втори пореден мач, а Асен Митков е под въпрос за състава на “сините”, след като получи травма в срещата с Ботев. Също неясно е дали Алдаир ще бъде на линия. Майкон пък е извън състава заради натрупани картони.

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

В рамките на миналия сезон двата тима играха на два пъти помежду си. Първо в Стара Загора Берое спечели с 2:1, а след това на Герена Левски взе успех с 1:0.