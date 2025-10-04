Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Топчо записа магистратура

Топчо записа магистратура

  • 4 окт 2025 | 14:26
  • 991
  • 2
Топчо записа магистратура
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков записа магистратура "Спортен бизнес". Тази магистърска програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски". Програмата стартира през 2022 г. и се провежда в съответствие с изучаваните учебни дисциплини по график в двата университета. Координиращо висше училище по програмата е УНСС.

Завършилите магистратурата ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА. През лятото легендата на "сините" получи бакалавърска степен за завършил успешно специалност "Мениджмънт и администрация" от икономическия университет. По традиция Топчо стартира новата академична 2025/2026 г. с мач на малки вратички. Той беше част от футболния отбор на своя приятел Кирил Евтимов. Двамата се разписаха по веднъж във вратата на съперника за победата с 2:0.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3334
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

  • 4 окт 2025 | 15:12
  • 643
  • 0
Албан Буши повика играч на ЦСКА

Албан Буши повика играч на ЦСКА

  • 4 окт 2025 | 15:03
  • 823
  • 0
Берое отново няма да разчита на основен халф

Берое отново няма да разчита на основен халф

  • 4 окт 2025 | 14:51
  • 469
  • 0
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 5727
  • 0
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17055
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3334
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17055
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 121
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3129
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13259
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7596
  • 7