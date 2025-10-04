Топчо записа магистратура

Директорът на ДЮШ на Левски Елин Топузаков записа магистратура "Спортен бизнес". Тази магистърска програма е съвместна между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Националната спортна академия (НСА) "Васил Левски". Програмата стартира през 2022 г. и се провежда в съответствие с изучаваните учебни дисциплини по график в двата университета. Координиращо висше училище по програмата е УНСС.

Завършилите магистратурата ще получат съвместна диплома от УНСС и НСА. През лятото легендата на "сините" получи бакалавърска степен за завършил успешно специалност "Мениджмънт и администрация" от икономическия университет. По традиция Топчо стартира новата академична 2025/2026 г. с мач на малки вратички. Той беше част от футболния отбор на своя приятел Кирил Евтимов. Двамата се разписаха по веднъж във вратата на съперника за победата с 2:0.