Берое отново няма да разчита на основен халф

Берое отново ще бъде без един от най-добрите си футболисти срещу Левски. Става въпрос за халфа Карлос Алгара, който не иска да поднови договора си със старозагорци и именно заради това не играе.

Алгара пропусна последните мачове на Берое, а това дава своето отражение върху халфовата линия на отбора.

Все пак добрата новина за Берое е свързана със завръщането на Стефан Гаврилов, който пропусна последния мач срещу Добруджа, но сега е готов да се завърне в игра.