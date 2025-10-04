Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Берое отново няма да разчита на основен халф

Берое отново няма да разчита на основен халф

  • 4 окт 2025 | 14:51
  • 472
  • 0
Берое отново няма да разчита на основен халф
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Берое отново ще бъде без един от най-добрите си футболисти срещу Левски. Става въпрос за халфа Карлос Алгара, който не иска да поднови договора си със старозагорци и именно заради това не играе.

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Алгара пропусна последните мачове на Берое, а това дава своето отражение върху халфовата линия на отбора.

Все пак добрата новина за Берое е свързана със завръщането на Стефан Гаврилов, който пропусна последния мач срещу Добруджа, но сега е готов да се завърне в игра.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3364
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

  • 4 окт 2025 | 15:12
  • 650
  • 0
Албан Буши повика играч на ЦСКА

Албан Буши повика играч на ЦСКА

  • 4 окт 2025 | 15:03
  • 827
  • 0
Топчо записа магистратура

Топчо записа магистратура

  • 4 окт 2025 | 14:26
  • 993
  • 2
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 5754
  • 0
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17088
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3364
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17088
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 137
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3142
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13275
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7599
  • 7