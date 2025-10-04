Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 2666
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за срещата с Берое от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер от 20:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Аут от разширения състав са наказаният Майкон, контузеният Карл Фабиен, както и Рилдо и Патрик Мислович. Добрата новина е, че обратно в строя са Алдаир и Карлос Охене.

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Карлос Охене, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски следи звездата на Септември (Сф)

Левски следи звездата на Септември (Сф)

  • 4 окт 2025 | 09:57
  • 7225
  • 8
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 2413
  • 1
Чиликов: Футболистите осъзнават, че ни очаква важен двубой

Чиликов: Футболистите осъзнават, че ни очаква важен двубой

  • 4 окт 2025 | 09:30
  • 1799
  • 0
"Моряците" без трима основни играчи на "Огоста"

"Моряците" без трима основни играчи на "Огоста"

  • 4 окт 2025 | 09:12
  • 1176
  • 0
Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

  • 4 окт 2025 | 09:09
  • 994
  • 0
Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

  • 4 окт 2025 | 07:44
  • 2803
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 11058
  • 12
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 9967
  • 6
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 4 окт 2025 | 14:04
  • 555
  • 0
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 6472
  • 7
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 9039
  • 15
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 5119
  • 2