Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за срещата с Берое от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази вечер от 20:15 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Аут от разширения състав са наказаният Майкон, контузеният Карл Фабиен, както и Рилдо и Патрик Мислович. Добрата новина е, че обратно в строя са Алдаир и Карлос Охене.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Карлос Охене, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.