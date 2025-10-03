Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Асен Митков под въпрос за двубоя с Берое

Асен Митков под въпрос за двубоя с Берое

  • 3 окт 2025 | 10:33
  • 1086
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Берое

Халфът на Левски Асен Митков страда от мускулен проблем. Младежкият национал получи травмата в началото на второто полувреме при победата над Ботев Пловдив с 1:0 и бе заменен от Гашпер Търдин. По този начин 20-годишният футболист е под въпрос за домакинството на Берое, като днес ще стане ясно дали той ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за мача със заралии, пише "Тема спорт".

Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ
Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ

През последните месеци юношата на "сините" често е преследван от подобни травми. От началото на сезона Митков изигра 12 двубоя във всички турнири.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

  • 3 окт 2025 | 10:00
  • 580
  • 0
Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

  • 3 окт 2025 | 09:50
  • 926
  • 0
Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

  • 3 окт 2025 | 09:37
  • 1225
  • 2
Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

  • 3 окт 2025 | 09:25
  • 638
  • 0
Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

  • 3 окт 2025 | 09:02
  • 656
  • 1
Емил Янчев: Колкото можем

Емил Янчев: Колкото можем

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12466
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5769
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1415
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1751
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4336
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29770
  • 8