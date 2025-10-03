Асен Митков под въпрос за двубоя с Берое

Халфът на Левски Асен Митков страда от мускулен проблем. Младежкият национал получи травмата в началото на второто полувреме при победата над Ботев Пловдив с 1:0 и бе заменен от Гашпер Търдин. По този начин 20-годишният футболист е под въпрос за домакинството на Берое, като днес ще стане ясно дали той ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за мача със заралии, пише "Тема спорт".

През последните месеци юношата на "сините" често е преследван от подобни травми. От началото на сезона Митков изигра 12 двубоя във всички турнири.