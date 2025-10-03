Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди домакинския двубой от 11-ия кръг на efbet Лига срещу Берое.

Тя стартира днес от 16:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Двубоят с Берое е в събота, 4 октомври от 20:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“ и при успех “сините” със сигурност ще запазят първото място в класирането.

"След победа е нормално настроението да е добро. Освен всичко друго заслужихме тази победа, след като изиграхме отличен мач. Особено когато се защитавахме. Това вдъхва увереност на целия отбор и на всеки поотделно", каза Веласкес за успеха с 1:0 над Ботев (Пловдив) през седмицата.



"Подготвихме се за Берое по най-добрия начин. Всички играчи са здрави с изключение на Фабиен. Не би трябвало да имат проблем да попаднат в групата. Последните дни са с изключително добро насторение и се отнасят позитивно в тренировките.

Не споменах Майкон, защото не става дума за контузия, но е ясно, че няма да вземе участие заради натрупани картони. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме в този случай. Няма как да го обявя пред вас, защото това ми е в плана за мача.", добави треньорът на "сините" относно предстоящия домакински двубой срещу Берое.

"На мен миналите мачове с Берое нищо не ми говорят. Всичко се променя, всичко е динамично. Начинът на игра, треньорите, футболистите - всичко се е променило. Ясно е, че сме анализирали Берое. Те смениха треньора и успяха да съберат доста точки. Ако не се лъжа седем от девет възможни, три отбелязани гола и суха мрежа. Отбор, който в последните мачове се представя много добре. От тук насетне те са отбор, срещу който ако не дадеш 100% от себе си, може да имаш проблеми. Трябва да подходим скромно и уважително към мача. И на базата на сериозно отношение да направим добър мач и да вземем трите точки", анализира Веласкес противника на Левски.

"За това става въпрос - да вдигнем конкуренцията по постове. За един треньорски щаб това е много позитивно. Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата. Това е положително. Всички работят професионално и са готови да се включат", похвали своите футболисти Хулио Веласкес.