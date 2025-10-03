Популярни
  Левски
  2. Левски
Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

  • 3 окт 2025 | 09:37
Слушай на живо: Левски - Берое

Легендата на Левски и бивш наставник на "сините" Емил Велев говори за работата на старши треньора Хулио Веласкес.

Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ
Как Левски разколеба Ботев? Нико Петров с пълен анализ

"Срещу Локомотив (Пловдив) имаше такива решения, които бяха непонятни и станаха причина за загубата", коментира Емил Велев пред "Мач Телеграф".

"От друга страна обаче никой не е застрахован, още повече срещу силен и компактен отбор, какъвто е Локомотив. Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове. Това е част от играта и Левски има своите шансове за спечелване на титлата."

"На почивката Веласкес направи промени, които се оказаха много добри. Играта се промени коренно и победата дойде съвсем резонно. Смените дадоха резултат", заяви Емил Велев за победата на "сините" над Ботев (Пловдив).

