От Алпин обещаха до няколко старта да е ясен вторият пилот

  • 4 окт 2025 | 13:58
След няколко състезания ще е ясно кой ще партнира на Пиер Гасли догодина във Формула 1 догодина. Това заяви в Сингапур управляващият директор на тима Стив Нилсен.

Кандидатите за втората кола са трима: сегашният титуляр Франко Колапинто, както и Джак Дуън, който започна сезона и резервният пилот Паул Арон.

„Не е лесно да се дебютира във Формула 1, видяхме много възходи и спадове при пилотите, които влязоха в световния шампионат от Формула 2“, обясни Нилсен.

„Началото на сезона за Колапинто беше трудно, но той вече се успокои и в последните две-три състезания се представя на нивото на Гасли. Но не знаем дали няма да видим нов спад при Франко или той ще запази това ниво, надяваме се да продължи така, както кара сега.

„След няколко състезания ще вземем решения за Франко и другите пилоти. Джак Дуън ще остане част от нашата програма, без значение дали той отново ще е зад волана или не.“

Със Сингапур до края на сезона във Формула 1 остават още 7 кръга, така че най-вероятно през ноември ще има яснота за това кой ще получи титулярното място за догодина.

Снимки: Gettyimages

