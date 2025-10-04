Доктор Марко остана доволен от показаното от Ред Бул вчера

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко остана доволен от представянето на Биковете в хода на петъчните тренировки преди Гран При на Сингапур.

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

В последните години „Марина Бей“ беше едно от по-трудните трасета за екипа от Милтън Кийнс, като то е единственото от настоящия календар, на което Макс Верстапен все още не е печелил. Вчера четирикратният световен шампион даде две трети времена, а доктор Марко коментира пред Sky Deutschland, че това е най-добрият петък за Ред Бул в сингапру от доста време насам.

Оптимистичен петък за Макс Верстапен

„Със сигурност това беше най-силният ни петък в Сингапур от доста време насам. Мисля, че сме близо до челото. Ще бъде решаващо да намерим финалните стотни. Все още имаме дребни проблеми, но като цяло и Макс, и инженерите са доволни от колата.



„Определено бих казал, че сме се доближи, но съботата ще бъде решаваща. Както вече казах, финалните стотни ще бъдат решаващи“, каза доктор Марко.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages