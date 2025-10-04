Популярни
Норис: Макс си е Макс, не можем да го отписваме

  • 4 окт 2025 | 09:26
  • 854
  • 0

Ландо Норис заяви след края на петъчните тренировки преди Гран При на Сингапур, че не може да си позволи да отпише Макс Верстапен не само от битката за победата този уикенд, но и от тази за титлата във Формула 1.

Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур
Пиастри поведе пред Хаджар и Верстапен под прожекторите в Сингапур

Нидерландецът записа две поредни победи в Италия и Азербайджан, с които съкрати общо 35 точки от своя пасив спрямо лидера в генералното класиране Оскар Пиастр. Австралиецът започва финалните седем кръга за сезона с преднина от 25 пункта пред съотборника си Норис, а Верстапен е на още 44 зад британеца.

„Макс си е Макс, той е може би един от най-добрите пилоти на всички времена, така че не трябва да го отписваме. Особено сега, когато те (Ред Бул) са на същото ниво като нас. Очевидно те намериха нещо. Да това ме притеснява? Не, защото не мога да го променя. Аз мога само да дам най-доброто от себе си. Ще видим в Абу Даби дали това е било достатъчно.

„Не е случайно, че Макс вече има шест полпозишъна през сезона. Това не се прави със слаба кола. Той беше в челото и в първите седем състезания. Ще бъде оспорвано в последните седем състезания, така че аз очаквам битка, която ще се реши в Абу Даби. Убеден съм, че този, който спечели, ще кара оранжева кола. Дали това ще съм аз? Определено ще направя всичко възможно това да се случи“, каза Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

