  3. Съдийската комисия свиква пресконференция, за да анализира спорните ситуации

Съдийската комисия свиква пресконференция, за да анализира спорните ситуации

  • 4 окт 2025 | 12:02
  • 419
  • 1

Българският футболен съюз информира, че в понеделник, 6 октомври, от 11:00 часа в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база ще се проведе пресконференция на Съдийската комисия към БФС. Основна тема на срещата ще бъдат съдийските решения в изминалите кръгове от първенството, като ще бъдат направени анализи и коментари по ключови ситуации.

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма
На пресконференцията ще присъстват председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров, както и негови колеги от комисията.

