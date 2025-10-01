Популярни
  БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15777
  • 65

Българския футболен съюз отхвърли молбата на Ботев (Пловдив) за изкарване на аудио записи от мача на "канарчетата" срещу Левски. Пловдивчани имат претенции за ситуацията в началото на срещата, когато Рилдо се сблъска с Даниел Наумов, при което вратарят пострада.

Ботев (Пд) поиска VAR-аудиото от сблъсъка на Рилдо с Наумов
Ботев (Пд) поиска VAR-аудиото от сблъсъка на Рилдо с Наумов

"Съдийската комисия към БФС отказа да предостави ВАР-аудиото от мача Ботев - Левски, като по този начин постави под голямо съмнение комуникацията между реферите. В същото време от БФС уведомяват, че решението след бруталното влизане на Рилдо в главата на Наумов е правилно и е в съответствие с правилата на играта", написаха от Ботев.

