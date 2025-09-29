СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

Съдийската комисия към БФС излезе с официално изявление по повод две от ситуациите на мача между Левски и Лудогорец. Става въпрос за отменената дузпа в полза на "сините" след преглед с ВАР и недаден червен картон на Кайо Видал. От СК твърдят, че и с помощта на ВАР реферите са взели правилни решения.



Ето какво гласи становището, с което е запознат и Левски:

Защо съдията отмени дузпата за Левски срещу Лудогорец и не показа червен картон на Видал - ето каква е комуникацията с ВАР

"С оглед завишения обществен интерес към ключови ситуации в определени футболни срещи, Съдийската комисия при Българския футболен съюз подчертава необходимостта от навременното разглеждане на спорните моменти и тяхното изясняване пред спортната общественост.

С оглед на горното, при възникване на подобни ситуации те ще бъдат разглеждани на първото редовно заседание на комисията, а футболната общественост своевременно ще бъде информирана за взетите решения. Конкретни съображения и мотиви, при необходимост, ще бъдат разглеждани и обсъждани на регулярните месечни пресконференции, организирани от БФС и СК при БФС.

В тази връзка СК при БФС информира, че бе проведена среща с представители на ръководството на ПФК „Левски“ относно съдийските решения от срещата ПФК „Левски“ 1914 – ПФК „Лудогорец“ 1945, изиграна в IX кръг на efbet Лига.

Разгледани бяха всички аспекти на спорните ситуации. СК при БФС прие следното:

• Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател №11 от ПФК „Лудогорец“, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение.

• Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъдения наказателен удар за ПФК „Левски“, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар.

С всички конкретни съображения и мотиви бяха запознати представителите на ПФК „Левски“ по време на заседанието.

СК при БФС изразява готовност да продължи диалога в дух на уважение, професионализъм и партньорство, с цел утвърждаване на принципите на честната игра и повишаване на доверието във футболните процеси в България.

Съдийската комисия при БФС призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения, доверие в установените процедури и конструктивен диалог. Само чрез взаимно уважение, дисциплина и спазване на правилата може да бъде гарантиран честният спортен дух и да се допринесе за развитието на българския футбол.