  3. Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

  • 20 сеп 2025 | 14:23
  • 6071
  • 20

Левски обяви, че ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от снощния мач с Лудогорец. “Сините” имат претенции към две ситуации в срещата - нарушението на Кайо Видал срещу Кристиан Димитров и отсъдената и след това отменената дузпа в края на първото полувреме.

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Двата тима не се победиха и завършиха 0:0, като така Левски все още остава на първото място с две точки преднина пред “орлите”.

Ето какво пишат от синия клуб:

ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:

42:00-45:00 минута - нарушение срещу Кристиан Димитров;

45:00-50:00 минута - отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.

Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден - вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.

