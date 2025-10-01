Популярни
Ботев (Пд) поиска VAR-аудиото от сблъсъка на Рилдо с Наумов

  • 1 окт 2025 | 12:27
  • 6346
  • 29

Ръководството на Ботев (Пловдив) входира официално писмо до шефовете на Българския футболен съюз и Съдийската комисия, съобщи официалният сайт на клуба. "Канарчетата" искат достъп до VAR-аудиото от вчерашния мач срещу Левски (0:1) и по-конкретно за ситуацията в началото, при която атакуващият халф на "сините" Рилдо удари в главата плонжиралия вратар Даниел Наумов.

"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото. Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо. Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена. В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост. Очакваме бърз отговор на нашата молба", написаха от пловдивския клуб.

