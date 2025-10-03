Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

  • 3 окт 2025 | 13:55
  • 636
  • 0

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе сравни Формула 1 и борбата на Ред Бул с проблемите на RB21 с битка с крокодили в река.

„Ние сме на лодка в реката и сме заобиколени от крокодили – образно обясни Ламбиазе. – И трябва да се справиш с най-близкия крокодил, след това с другия, който е най-близо до лодката. Ние правим точно това тази година.

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

„Трябва да правим това, което е правилно за тима и за пилота, но ако започнеш да се замисляш над нещата, които си казал, значи вече си част от шоубизнеса, а не от Формуал 1.“

Последното твърдение на Ламбиазе е свързано с откритата и откровена комуникация, която има той с Макс, въпреки че на моменти по радиото двамата звучат така, сякаш са на секунди от това помежду им да избухне голям скандал.

„В хода на състезателния уикенд инженерът е почти всичко за пилоти: баща, психолог, най-добър приятел и най-лош враг, всичко“, философски обобщи Ламбиазе.

Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур
Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

КТМ стартира тестовете на новия 850-кубиков двигател за MotoGP

  • 3 окт 2025 | 15:36
  • 230
  • 0
Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

Маркес след двете падания: Не е най-добрият начин да отпразнувам титлата

  • 3 окт 2025 | 14:27
  • 365
  • 0
Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

Как се готвят пилотите за жегата в Сингапур?

  • 3 окт 2025 | 13:47
  • 397
  • 0
Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

Гран При на Сингапур: Специален старт в календара на Формула 1

  • 3 окт 2025 | 13:46
  • 437
  • 0
Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

  • 3 окт 2025 | 13:35
  • 3004
  • 0
Кими Антонели си постави ясна цел до края на сезона във Формула 1

Кими Антонели си постави ясна цел до края на сезона във Формула 1

  • 3 окт 2025 | 12:15
  • 505
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1804
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21884
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10092
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2612
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6533
  • 6
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4778
  • 6