Инженерът на Макс сравни Формула 1 с битка с крокодили

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиазе сравни Формула 1 и борбата на Ред Бул с проблемите на RB21 с битка с крокодили в река.

„Ние сме на лодка в реката и сме заобиколени от крокодили – образно обясни Ламбиазе. – И трябва да се справиш с най-близкия крокодил, след това с другия, който е най-близо до лодката. Ние правим точно това тази година.

Фернандо Алонсо зададе темпото на старта на уикенда в Сингапур

„Трябва да правим това, което е правилно за тима и за пилота, но ако започнеш да се замисляш над нещата, които си казал, значи вече си част от шоубизнеса, а не от Формуал 1.“

Последното твърдение на Ламбиазе е свързано с откритата и откровена комуникация, която има той с Макс, въпреки че на моменти по радиото двамата звучат така, сякаш са на секунди от това помежду им да избухне голям скандал.

„В хода на състезателния уикенд инженерът е почти всичко за пилоти: баща, психолог, най-добър приятел и най-лош враг, всичко“, философски обобщи Ламбиазе.

Нова порция подобрения за Верстапен и Ред Бул в Сингапур

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

