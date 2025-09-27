Популярни
  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  Ман Сити не впечатли, но стигна до убедителна победа

Ман Сити не впечатли, но стигна до убедителна победа

  • 27 сеп 2025 | 18:56
  • 14616
  • 3

Манчестър Сити не изигра един от най-добрите си мачове, но въпреки това стигна до победа с 5:1 в домакинството си на Бърнли. “Гражданите” имаха повече проблеми през първото полувреме. Те поведоха в 12-ата минута след автогол на Максим Естеве, но Джейдън Антъни изравни преди почивката. Матеус Нунеш изведе домакините напред след час игра, а втори автогол на Естеве направи резултата 3:1. Ерлинг Холанд добави още две попадения в края на срещата.

“Гражданите” доминираха от началото, но темпото не бе много високо. Те поведоха в 12-ата минута след отличен пробив на Доку. Белгиецът навлезе в наказателното поле и запази топката след няколко рикошета. Неговият удар бе отразен от вратаря, но топката отиде при Фоудън, но Естеве я отклони и тя се озова в мрежата. Тимът на Гуардиола контролираше събитията на терена и в 24-ата минута можеше да удвои преднината си. Доку отново проби и стреля, а Дубравка направи отлично спасяване.

Ман Сити имаше предимство, но не притискаше сериозно съперника и гостите от време на време успяваха да задържат топката и понякога да поглеждат към вратата на Донарума. Ниско центриране на Хартман бе засечено от Антъни. Топката се отклони в Диаш и се озова в мрежата.

Домакините не успяха да реагират до почивката, а в началото на втората част изненадващо Бърнли бе по-активният отбор. След контраатака Фостър стреля, но ударът му бе отклонен. Малко по-късно Хартман проби отляво и стреля в близкия ъгъл, но Донарума се справи. Последва още една ситуация в наказателното поле на домакините преди Сити да се активизира. След пробив на Доку топката стигна до Райндерс, който стреля над вратата. Секунди по-късно Матеус Нунеш се разписа след разбъркване в наказателното поле на съперника.

Оскар Боб се появи на терена в 62-ата минута и три минути по-късно увеличи аванса на “гражданите”. Отлична комбинация мина през Доку и Фоудън преди Нунеш да намери отлично Боб, който стреля, а топката се отклони в Естеве и попадението отново бе зачетено като автогол, втори за него в мача.

След двата бързи гола срещата бе решена и Ман Сити спокойно контролираше събитията на терена. Холанд имаше възможност, но не успя да се разпише. Поредният пробив на Доку завърши с удар в близкия ъгъл, с който Дубравка се справи. Малко преди края Холанд не успя да се възползва от отличен шанс. Норвежецът се реваншира в 90-ата минута, когато получи топката от Доку и вкара за 4:1. Холанд добави още едно попадение в добавеното време.

МАНЧЕСТЪР СИТИ - БЪРНЛИ 5:1
1:0 - Естеве (12-авт)
1:1 - Антъни (38)
2:1 - Нунеш (61)
3:1 - Естеве (65-авт)
4:1 - Холанд (90)
5:1 - Холанд (90+3)

Снимки: Imago

