  2. Монако
Халф на Манчестър Сити обвини падналия за дузпата Дайър в симулация

  • 2 окт 2025 | 14:44
Португалският халф на Манчестър Сити Бернардо Силва коментира пропусната победа на тима му срещу Монако при гостуването в Шампионската лига. До самия край на мача англичаните водеха с 2:1, когато техният сънародник Ерик Дайър, който в момента защитава цветовете на монегаските, спечели дузпа и я реализира за крайното 2:2.

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако
"Не видях добре ситуацията, може би е дузпа. Трябва да видя отново повторенията. Но Ерик Дайър е известен със симулациите си", каза през смях Силва пред микрофоните на TNT Sports след края на мача. "Чух Бернардо да казва, че съм симулирал. Трябва и аз да видя отново повторенията, но определено имаше контакт с лицето ми", отговори му бившият футболист на Байерн Мюнхен и Тотнъм. "Беше много труден мач срещу силен съперник. Щастливи сме, че накрая спечелихме точка. През голяма част от мача се защитавахме, но когато топката бе у нас, играхме добре и създадохме нашите положения. Трудно е да се пази Ерлинг Холанд и със сигурност не сме се справили добре, щом вкара два гола. Понякога не се забелязва на терена, имаш впечатление, че спи, но той винаги е готов. Фантастичен голмайстор е", признава централният защитник. 

Снимки: Gettyimages

