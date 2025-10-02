Мбапе е №1 за кръга в Шампионската лига

Килиан Мбапе е победителят в анкетата за футболист на кръга в Шампионската лига. Нападателят на Реал Мадрид се отличи с хеттрик в мрежата на Кайрат, с което заслужи най-много гласове в допитването сред фенове за мачовете от втория кръг на груповата фаза, организирано от сайта на УЕФА.

За признанието Мбапе пребори конкуренцията на Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Расмус Хойлунд (Наполи) и Йенс Хауге (Бодьо/Глимт), които бяха другите номинирани от евроцентралата.

С помощта на головете на французина Реал Мадрид се наложи с 5:0 като гост. Самият Мбапе пък вече има 14 попадения в 12 двубоя във всички турнири от началото на сезона.