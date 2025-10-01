Валверде от Реал Мадрид със специално обръщение

Федерико Валверде излезе със специално обръщение, с което опроверга слуховете, че е отказал да играе като десен бек за своя Реал Мадрид. В изминалия мач срещу Кайрат от Шампионската лига уругваецът беше записан като резерва, в течение на двубоя отиде да загрява, но така и не се появи в игра.

Преди дни той заяви, че по принцип не е роден да бъде десен бранител, но е готов винаги да бъде използван на тази позиция, която наставникът поиска.

Ето какво написа Валверде по темата:



„Прочетох няколко статии, които рушат репутацията ми. Знам, че съм имал слаби мачове, наясно съм с това. Не се крия и посрещам критиките директно. Наистина съм тъжен.

Хората могат да казват много неща за мен, но при никакви обстоятелства не могат да кажат, че отказвам да играя. Дал съм всичко и още повече за този клуб, играл съм със счупвания, контузии и никога не съм се оплаквал или искал почивка.

Имам добри отношения с треньора, което ми дава достатъчно увереност да му казвам коя позиция предпочитам на терена, но винаги, абсолютно винаги съм казвал, че съм готов да играя навсякъде - при всяко пътуване и във всеки мач.

Оставил съм сърцето и душата си в този клуб и ще продължа да го правя дори понякога това да не е достатъчно или да не играя така, както бих искал.

Кълна се в гордостта си, че никога няма да се предам и ще се боря до край, играейки там, където съм нужен.“

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

No veo caso Vinicius, más allá de su rendimiento. Sí que veo caso Valverde. Sorprendido, le tenía como un ejemplo de comportamiento. Entre lo que vemos y lo que cuentan los que estuvieron... no entiendo a Fede.



Patata muy caliente para Xabipic.twitter.com/ngoBYqeDVR — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) October 1, 2025