Валверде от Реал Мадрид със специално обръщение

Федерико Валверде излезе със специално обръщение, с което опроверга слуховете, че е отказал да играе като десен бек за своя Реал Мадрид. В изминалия мач срещу Кайрат от Шампионската лига уругваецът беше записан като резерва, в течение на двубоя отиде да загрява, но така и не се появи в игра.
Преди дни той заяви, че по принцип не е роден да бъде десен бранител, но е готов винаги да бъде използван на тази позиция, която наставникът поиска.
Ето какво написа Валверде по темата:
„Прочетох няколко статии, които рушат репутацията ми. Знам, че съм имал слаби мачове, наясно съм с това. Не се крия и посрещам критиките директно. Наистина съм тъжен.
Хората могат да казват много неща за мен, но при никакви обстоятелства не могат да кажат, че отказвам да играя. Дал съм всичко и още повече за този клуб, играл съм със счупвания, контузии и никога не съм се оплаквал или искал почивка.
Имам добри отношения с треньора, което ми дава достатъчно увереност да му казвам коя позиция предпочитам на терена, но винаги, абсолютно винаги съм казвал, че съм готов да играя навсякъде - при всяко пътуване и във всеки мач.
Оставил съм сърцето и душата си в този клуб и ще продължа да го правя дори понякога това да не е достатъчно или да не играя така, както бих искал.
Кълна се в гордостта си, че никога няма да се предам и ще се боря до край, играейки там, където съм нужен.“