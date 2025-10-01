Популярни
  3. Мбапе: Не е важно дали вкарвам, важно е да помагам на Реал Мадрид

  • 1 окт 2025 | 10:40
  • 2375
  • 1

Килиан Мбапе, който реализира хеттрик за победата на Реал Мадрид с 5:0 при гостуването на казахстанския Кайрат Алмати в основната фаза на Шампионската лига, е доволен от представянето си.   "Моята работа е да помагам на отбора. Мислех си само за това и направих всичко възможно, за да спечелим", коментира Мбапе, цитиран от агенция ДПА.

"Ако вкарам голове, това е страхотно. Ако не вкарам, но помогна на тима, това също е страхотно. Най-важното е да спечелим", добави френският нападател, цитиран от БТА.

