Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на ЦСКА 1948

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски определи групата за гостуването на ЦСКА 1948 в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига.

"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

Хаджиевски ще разчита на Илия Шаламанов, Максим Ковальов, Лукас Магдински, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Жак Пехливанов, Бернардо Коуто, Даниел Иванов, Даниел Халачев, Александър Георгиев, Тиерно Милимоно, Цветослав Маринов, Саад Мокачар, Емил Янчев, Шанде, Ангел Грънчов, Илкер Будинов, Дамян Йорданов, Георг Стояновски и Луис Пахама.



От групата заради травми отпаднаха Деян Лозев и Колако Джонсън.