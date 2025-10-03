"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

Отборът на Спартак (Варна) тръгва към София с позитивно настроение и с надежда добрият баланс срещу ЦСКА 1948 да се запази. През изминалия сезон двата тима не излъчиха победител и в двете срещи (съответно 1:1 и 2:2), а това говори за оспорвания характер на двубоите помежду им.

Въпреки, че ЦСКА 1948 е безспорният фаворит, тимът от Варна доказва от началото, че е доста непредсказуем, предвождан от опитен наставник като Гьоко Хаджиевски. "Соколите" ще бъдат без Деян Лозев, а на негово място ще играе Илкер Будинов.

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Това със сигурност ще бъде и единствената промяна в състава на варненци, които ще заложат на най-доброто от последните две срещи. В атака се очаква да действат Ксанди, Георг Стояновски и лявото крило Даниел Иванов.



Пламен Трендафилов