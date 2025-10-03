Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. "Соколите" тръгват към София с позитивизъм

"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

  • 3 окт 2025 | 10:55
  • 471
  • 0
"Соколите" тръгват към София с позитивизъм

Отборът на Спартак (Варна) тръгва към София с позитивно настроение и с надежда добрият баланс срещу ЦСКА 1948 да се запази. През изминалия сезон двата тима не излъчиха победител и в двете срещи (съответно 1:1 и 2:2), а това говори за оспорвания характер на двубоите помежду им.

Въпреки, че ЦСКА 1948 е безспорният фаворит, тимът от Варна доказва от началото, че е доста непредсказуем, предвождан от опитен наставник като Гьоко Хаджиевски. "Соколите" ще бъдат без Деян Лозев, а на негово място ще играе Илкер Будинов.

Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948
Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Това със сигурност ще бъде и единствената промяна в състава на варненци, които ще заложат на най-доброто от последните две срещи. В атака се очаква да действат Ксанди, Георг Стояновски и лявото крило Даниел Иванов.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

Претендентите за най-добро спасяване на месец септември в Елитните групи

  • 3 окт 2025 | 10:00
  • 581
  • 0
Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

Христо Янев обмисля лагер и контрола по време на предстоящата пауза

  • 3 окт 2025 | 09:50
  • 927
  • 0
Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

Емил Велев: Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове

  • 3 окт 2025 | 09:37
  • 1228
  • 2
Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

Любомир Иванов: Дербито се явява като Рубикон за двата отбора

  • 3 окт 2025 | 09:25
  • 638
  • 0
Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

Радомир Тодоров: Само победа ще ни удовлетвори

  • 3 окт 2025 | 09:02
  • 657
  • 1
Емил Янчев: Колкото можем

Емил Янчев: Колкото можем

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 540
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 12490
  • 45
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 5775
  • 21
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди липсва

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 1427
  • 1
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 1761
  • 3
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 4341
  • 0
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 29775
  • 8