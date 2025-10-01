Популярни
Ветеран на Спартак (Вн) не пропуска мачове на любимия отбор

С името на Станчо Герджиков се свързва един от запомнящите се периоди в историята на Спартак (Варна) - началото и средата на 90-те години на миналия век. Възпитаник на ДЮШ на Ботев (Пловдив), Герджиков прекара четири сезона с екипа на "соколите" между 1992 и 1996 г. Универсалният футболист записа 63 мача и отбеляза 5 гола с фланелката на варненския клуб.

Привържениците от по-старото поколение, които следят изявите на Спартак от десетилетия, вярват, че той е истински кадем за отбора. Вълнението му на трибуните днес е също толкова силно, колкото и навремето на терена. Герджиков продължава да подкрепя "соколите" не само у дома, но и на гостувания, където често може да бъде забелязан сред агитката - с неизменната клубна фланелка и пламенна подкрепа.

Пламен Трендафилов

