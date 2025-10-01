Популярни
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов се майтапи с Левски: Записи от UFC ще искаме ли?

Найденов се майтапи с Левски: Записи от UFC ще искаме ли?

  • 1 окт 2025 | 10:24
  • 1255
  • 2

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също се включи в полемиката, относно съдийството в двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски. Още по време на мача босът на "канарчетата" Илиян Филипов пусна гневна публикация в социалните мрежи с искане за червен картон за Рилдо за нарушение срещу вратаря на домакините Даниел Наумов

Тази сутрин Найденов прикачи снимка на разкървавеното лице на бившият футболист на ЦСКА 1948 и написа следното: "Записи от UFC ще искаме ли?! Дана, дай записите, момче!". Припомняме, че ръководството на Левски поиска записите от VAR от дербито с Лудогорец, което завърши 0:0 на "Герена".

