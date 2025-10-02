Основен играч на Спартак (Варна) пропуска гостуването на ЦСКА 1948

Десният бранител на Спартак (Варна) Деян Лозев ще пропусне гостуването на своя отбор в София на ЦСКА 1948 след два дни. В последния мач срещу Славия той напусна терена още в осмата минута след сблъсък и бе откаран в болница с линейка.

Оказа се, че има счупване на скула и се наложи хирургическа интервенция, която е успешна и при добро стечение на обстоятелствата Лозев ще се завърне скоро. Друг играч на "соколите" също е с травма от доста време - Колако Джонсън има хронична контузия в областта на слабините и ще лети до Америка за допълнителни изследвания.



Пламен Трендафилов