Стойчо Младенов патрон на турнир с кауза, организиран от "армейците" от "Екзекуторс"

Голямата легенда на ЦСКА Стойчо Младенов участва в благотворителна кауза, организирана от клуба на привържениците на "армейците" в Хасково - "Екзекуторс".

Детски футболен турнир с послание срещу левкемията се проведе на стадион "Младост" в родния град на Григор Димитров, като със събитието се отбеляза 20-годишнината от създаването на "Екзекуторс" - фенклубът е основан в присъствието на Екзекутора на Ливърпул и бившата звезда на ЦСКА Велизар Димитров.

В турнира взеха участие осем отбора, като победители станаха децата от Ивайловград. Наградите бяха подсигурени от запалянковците на ЦСКА, като състезанието уважиха бившият тартор на сектор "Г" Димитър Ангелов - Дучето и председателят на "Екзекуторс" Иван Ангелов.