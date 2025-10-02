Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик със смело обещание: Ще се борим за трофея в ШЛ

Флик със смело обещание: Ще се борим за трофея в ШЛ

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 999
  • 1
Макар и далеч от родината си Германия, наставникът на Барселона Ханзи Флик тази вечер беше специален гост на рекламно събитие в каталунската столица по случай „Октоберфест“. Там той имаше възможност да поговори пред местни репортери, като си припомни успешния си първи сезон начело на „блаугранас“, в който постигна домашен требъл, като обеща, че през тази кампания тимът му ще се бори и за трофея в Шампионската лига.

„Това беше най-добрата година в моя живот. Истината е, че не е лесно, но мисля, че беше невероятно, когато миналия сезон обикаляхме Барселона с автобус. Дано и сега да спечелим необходимите трофеи, но, повтарям, не е лесно. Ще се постараем и ще дадем най-доброто от себе си, а ако това стане, ще бъда много доволен. Най-специалният ми ден в Байерн (Мюнхен) беше, когато спечелихме Шампионската лига. Това беше фантастично. В Барселона всички искаме това и ще се борим, за да се случи. Няма да е лесно, но обещавам, че ще се борим“, заяви Флик.

Той също така беше попитан как минава денят на Барселона, когато отборът има мач. „Първата ни среща е посветена на статичните положения, след което обядваме. После играчите и треньорите лягаме да спим. Преди да тръгнем от хотела обсъждаме игровия план и потегляме. Обикновено ни харесва да побеждаваме, но срещу Пари Сен Жермен това не беше възможно“, отговори германският специалист.

Снимки: Gettyimages

