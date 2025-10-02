Популярни
Завръщането на "Камп Ноу" отново се отлага, обявиха от Барселона
Завръщането на "Камп Ноу" отново се отлага, обявиха от Барселона

  • 2 окт 2025 | 12:15
  • 1989
  • 2
От Барселона обявиха в официално изявление, че и второто домакинство на тима в Шампионската лига срещу Олимпиакос на 21 октомври ще бъде приведено на олимпийския стадион “Олимпик Луис Компанис” на хълма Монжуик. Информацията идва само часове, след като каталунците допуснаха поражение от Пари Сен Жермен в първата си домакинска среща късно снощи. От клуба специално уточняват, че работата по завръщането на “Камп Ноу” продължава и надеждите на ръководството са, че това може да се случи за следващите двубои на тима.

ФК Барселона обявява, че третият мач от груповата фаза на Шампионската лига, във вторник, 21 октомври, от 18:45, срещу Олимпиакос, ще се играе на олимпийския стадион “Луис Компанис”. Клубът продължава да работи за получаване на необходимите разрешителни за завръщането на “Спотифай Камп Ноу” за следващите срещу от турнира. В тази връзка ФК Барселона работи по препоръките, които бяха дадени от Общинския съвет през миналата седмица,” обявяват от ръководството и впоследствие изразяват благодарности към всички привърженици на клуба за разбирането.

Казусът по завръщането на “Камп Ноу” продължава да бъде една от най-актуалните теми около клуба, след като продължава да бъде отлагано над два месеца от първоначалните планове, които бяха каталунците да могат да изиграят дори двубоя за трофея “Жоан Гампер” в началото на август на своето съоръжения.

Снимки: Gettyimages

