Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Великолепен мач, бяхме по-добри през второто полувреме

Луис Енрике: Великолепен мач, бяхме по-добри през второто полувреме

  • 2 окт 2025 | 01:13
  • 582
  • 0
Луис Енрике: Великолепен мач, бяхме по-добри през второто полувреме

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от играта на отбора и победата над Барселона с 2:1. Европейският клубен шампион направи обрат при визитата си в каталунската столица, а успеха донесе Гонсало Рамош в края на срещата.

„Великолепен мач. Когато гледаш два отбора, които играят без груби фаулове, опитват се да играят футбол и да наранят съперника с топката... Мачът беше много интензивен. Барселона игра по-добре, докато не отбеляза гол. Ние се съвзехме, а Нуно Мендеш игра невероятно. През второто полувреме, според мен, ние бяхме по-добри", каза Луис Енрике.

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона
Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

„Нормално е да се греши. Витиня и Педри са двама от най-добрите полузащитници в света. Беше ни трудно да спрем съперника. Страхотно е да играеш срещу такива футболисти. Това те кара да искаш да станеш по-силен", подчерта специалистът.

„Маюлу е много талантлив футболист, скоро всички ще се убедят. Той има много умения, способен е да играе както в центъра, така и по крилото, да стреля с ляв и десен крак... Имам голям късмет с такъв талант“, каза още Луис Енрике.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

Юлманд: Липсва ни завършващият удар

  • 2 окт 2025 | 05:09
  • 618
  • 0
Валверде: Съперникът не прости грешките ни

Валверде: Съперникът не прости грешките ни

  • 2 окт 2025 | 03:56
  • 538
  • 0
Ади Хютер: Заслужихме равенството

Ади Хютер: Заслужихме равенството

  • 2 окт 2025 | 03:32
  • 400
  • 0
Ковач: В такива мачове трябва и късмет

Ковач: В такива мачове трябва и късмет

  • 2 окт 2025 | 03:08
  • 459
  • 0
Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

Марселино: Загубихме концентрация за 10 минути и получихме два гола

  • 2 окт 2025 | 05:34
  • 766
  • 0
Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

Еди Хау: Направихме голяма стъпка в правилната посока

  • 2 окт 2025 | 02:43
  • 427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23218
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23319
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12478
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 15058
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9332
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8992
  • 0