  3. Лион излъга Лил и остана залепен за ПСЖ

Лион излъга Лил и остана залепен за ПСЖ

  • 29 сеп 2025 | 02:45
  • 947
  • 0

Отборът на Лион стигна до успех с минималното 1:0 в гостуването си на тима на Лил от 6-ия кръг на френската Лига 1. Трите точки позволиха на “хлапетата” да се изравнят с лидера и шампион Пари Сен Жермен, като двата отбора са разделени единствено от по-добрата голова разлика на парижани. Лил пък пропусна да се изкачи в топ 4 на класирането, но към момента изглежда като един от отборите, които ще се борят за европейски излаз за следващия сезон.

Единственият гол отбеляза Тайлър Мортън в 13-ата минута на срещата. Мачът предложи доста грубости и съдията показа осем жълти картона и дори изгони треньора на Лил.

През седмицата и двата отбора ще имат ангажименти в Лига Европа, където Лил ще гостува на Рома (2.10), а Лион ще приеме РБ Залцбург (2.10). През уикенда, непосредствено преди паузата за националните отбори, Лил ще има тежко домакинство на Пари Сен Жермен (5.10), а “хлапетата” ще приемат Тулуза (5.10).

