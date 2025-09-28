Рома изравни лидера след успех над Верона

Рома записа пета победа в последните си шест мача. Римляните спечелиха с 2:0 домакинството си на Верона. След този успех “вълците” се изравниха с лидера в класирането Наполи, който по-късно днес гостува на Милан. Специален гост на "Олимпико" бе холивудската звезда Мел Гибсън.

Осем минути след началото на мача Артьом Довбик отбеляза първия си гол в Серия А за този сезон. Украинецът засече центриране на Челик и откри резултата. В 15-ата минута Свилар направи невероятно спасяване след удар на Орбан, който пропусна голям шанс да изравни. Пелегрини също бе близо до гол пред другата врата, но бе спрян след блестяща изява на Нунес. Верона обаче пропусна още една отлична възможност, след като Орбан не успя да уцели опразнената врата.

След почивката гостите продължиха да пропускат шансовете си и това им коства. В 79-ата минута Матиас Соуле удвои аванса на Рома. Топката стигна до него след рикошет, а попадението даде нужното спокойствие на “вълците”. Монтипо направи две отлични спасявания в рамките на няколко минути. В добавеното време Орбан най-накрая успя да прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради игра с ръка.

Снимки: Imago