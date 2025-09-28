Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома изравни лидера след успех над Верона

Рома изравни лидера след успех над Верона

  • 28 сеп 2025 | 18:32
  • 1645
  • 0

Рома записа пета победа в последните си шест мача. Римляните спечелиха с 2:0 домакинството си на Верона. След този успех “вълците” се изравниха с лидера в класирането Наполи, който по-късно днес гостува на Милан. Специален гост на "Олимпико" бе холивудската звезда Мел Гибсън.

Осем минути след началото на мача Артьом Довбик отбеляза първия си гол в Серия А за този сезон. Украинецът засече центриране на Челик и откри резултата. В 15-ата минута Свилар направи невероятно спасяване след удар на Орбан, който пропусна голям шанс да изравни. Пелегрини също бе близо до гол пред другата врата, но бе спрян след блестяща изява на Нунес. Верона обаче пропусна още една отлична възможност, след като Орбан не успя да уцели опразнената врата.

След почивката гостите продължиха да пропускат шансовете си и това им коства. В 79-ата минута Матиас Соуле удвои аванса на Рома. Топката стигна до него след рикошет, а попадението даде нужното спокойствие на “вълците”. Монтипо направи две отлични спасявания в рамките на няколко минути. В добавеното време Орбан най-накрая успя да прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради игра с ръка.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 292
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2685
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 8854
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2381
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5526
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2860
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11816
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1165
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118637
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35816
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26387
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4028
  • 0