Гасперини за новия нападател на Рома: Целта е той да върне предишните очаквания към себе си

  • 1 окт 2025 | 18:12
  • 965
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини подчерта, че целта пред новото попълнение на тима Евън Фъргюсън е да възвърне очакванията към себе си, които 20-годишният нападател си заслужи преди контузиите си през миналия сезон.

Фъргюсън е млад играч, който е роден през 2004-та, като преди две години се справяше доста добре. Миналия сезон той беше преследван от контузии, а и смени клуба през януари, така че имаше малко игрово време. Целта пред него е да възвърне очакванията, които му бяха поставени, когато направи първия си пробив. Той е отдаден, като двамата с Артьом Довбик се редуват. Тяхното израстване, особено във физически аспект, е много важно. В атака имаме по-малко алтернативи заради отсъствието на Пауло Дибала и Леон Бейли, което ни принуждава да използваме горе-долу едни и същи играчи”, коментира Гасперини на пресконференцията си преди утрешния мач с Лил в Лига Европа.

Той беше попитан и за това как неговият тим ще се справи с противниковия голмайстор Оливие Жиру, който направи успешен период в Милан. “Тактически планът ни е да не му позволяваме да навлиза в наказателното поле, въпреки че той се движи добре навсякъде. Той направи изключителни неща с Милан, както и преди това в кариерата си, като беше ключов за триумфа със Скудетото. Преди години възрастта правеше играчите по-малко конкурентоспособни, но сега в Италия и Франция има по-възрастни футболисти, които имат голямо въздействие, най-вече заради физическата си кондиция. Те тренират по различен начин и все още са способни да правят разликата”, добави италианският специалист.

Снимки: Gettyimages

