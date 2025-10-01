Гасперини за новия нападател на Рома: Целта е той да върне предишните очаквания към себе си

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини подчерта, че целта пред новото попълнение на тима Евън Фъргюсън е да възвърне очакванията към себе си, които 20-годишният нападател си заслужи преди контузиите си през миналия сезон.

“Фъргюсън е млад играч, който е роден през 2004-та, като преди две години се справяше доста добре. Миналия сезон той беше преследван от контузии, а и смени клуба през януари, така че имаше малко игрово време. Целта пред него е да възвърне очакванията, които му бяха поставени, когато направи първия си пробив. Той е отдаден, като двамата с Артьом Довбик се редуват. Тяхното израстване, особено във физически аспект, е много важно. В атака имаме по-малко алтернативи заради отсъствието на Пауло Дибала и Леон Бейли, което ни принуждава да използваме горе-долу едни и същи играчи”, коментира Гасперини на пресконференцията си преди утрешния мач с Лил в Лига Европа.

Gian Piero Gasperini says Roma want to ‘restore expectations’ placed on Evan Ferguson two years ago and warns the Giallorossi that Oliver Giroud can ‘still make the difference.’ pic.twitter.com/DKVkzeCroe — Football Italia (@footballitalia) October 1, 2025

Той беше попитан и за това как неговият тим ще се справи с противниковия голмайстор Оливие Жиру, който направи успешен период в Милан. “Тактически планът ни е да не му позволяваме да навлиза в наказателното поле, въпреки че той се движи добре навсякъде. Той направи изключителни неща с Милан, както и преди това в кариерата си, като беше ключов за триумфа със Скудетото. Преди години възрастта правеше играчите по-малко конкурентоспособни, но сега в Италия и Франция има по-възрастни футболисти, които имат голямо въздействие, най-вече заради физическата си кондиция. Те тренират по различен начин и все още са способни да правят разликата”, добави италианският специалист.

