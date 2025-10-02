Популярни
  3. Нямам никакви проблеми с Конте, увери Де Бройне

  • 2 окт 2025 | 20:42
  • 977
  • 0

След победата на Наполи с 2:1 над Спортинг (Лисабон) във втория кръг на Шампионската лига, Кевин Де Бройне заяви, че няма проблеми с комуникацията със старши треньора Антонио Конте.

Конте коментира ситуацията с недоволния Де Бройне след загубата от Милан
Конте коментира ситуацията с недоволния Де Бройне след загубата от Милан

Белгиецът се отчете с две асистенции за трудния и много важен успех. При поражението с 1:2 от Милан в 5-ия кръг на Серия "А" обаче той беше заменен в 72-ата минута. Играчът беше недоволен, промърмори няколко думи под носа си и седна на пейката, избягвайки контакт със своя наставник.

„Никога не съм имал проблеми с Конте. Аз съм победител, искам да играя футбол и да променя нещата. Много е казано и написано, но просто искам да се забавлявам и да продължа напред“, цитира Sky Sport думите на 34-годишния белгиец.

През този сезон Де Бройне е отбелязал 3 гола и е направил 2 асистенции в 7 мача.

