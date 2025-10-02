Руи Боржеш: Не мога да съм по-горд от отбора

Треньорът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш не спести похвали за своите играчи за начина, по който се представиха срещу Наполи. Спортинг загуби с 1:2, но в големи периоди от двубоя не отстъпваше на италианския шампион и може да съжалява, че не си тръгна поне с точка от Неапол.

„Страхотно представяне. Не мога да бъда по-горд от това, което направи отборът. Момчетата спазваха стриктно плана, който бяхме изготвили. Имахме нашите шансове за гол и можехме дори да победим. Още веднъж показахме, че сме сплотени и притежаваме характер. Смените? Те бяха планирани, независимо от резултата. Трябваше да направим нарушение при първия гол и е важно да израснем в този аспект. При една контраатака допуснахме гол, след като имахме три или четири минути владение на топката. Не заслужавахме да си тръгнем оттук без точки", каза Боржеш.

"Педро Гонсалвеш е много различен играч, уникален в това, което дава на отбора. Понякога изглежда, че е извън играта, но изведнъж Нямахме проблеми с нашата игра и само при една загуба на топката допуснахме гол. На полувремето просто помолих да бъдем същите. Не бяхме по-слаби от съперника в нищо, напротив. Изравнихме и след това имахме шанс да поведем. Вместо това, получихме втори гол", продължи наставникът на Спортинг.

„Ще бъдем конкурентоспособни в Шампионската лига, това е сигурно. Винаги искаме да разделяме мачовете, независимо от противниците. Имаме отбора и индивидуалностите. Много се гордея с групата, която ръководя. Всички чувстват, че са важни и който и да играе, винаги ще бъдем конкурентоспособен отбор. Продължавам да съм много уверен в нашето бъдеще", добави Руи Боржеш.

