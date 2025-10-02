Сблъсъци между феновете на Наполи и Спортинг (Лисабон)

Късно снощи Наполи постигна първи успех в тазгодишната си кампания в Шампионската лига, надделявайки с 2:1 над гостуващия Спортинг (Лисабон). Часове преди двубоя улиците на третия по големи на град в Италия бяха свидетели на сериозни сблъсъци между феновете на двата отбора. Привърженици се замерваха със всякакви подръчни средства, включително бутилки и столове от местните заведения, които пък бяха ползвани от обикновени хора, за да се скрият, избягвайки грозните сцени по улиците.

01.10.2025, Sporting🇵🇹 hooligans holding their ground in Napoli🇮🇹, click here for video: https://t.co/Gb2KH9CZHv



Това не е прецедент за феновете на “партенопеите”, които често се замесват в подобни сблъсъци, особено при домакинствата на тима. Срещата цялостно бе съпътствана от различни проблеми, след като самолетът на Спортинг бе забавен с над четири часа на летището и “лисабонските лъвове” пристигнаха едва в 23:00 часа във вторник, нямайки възможност да проведат официална тренировка на “Диего Армандо Марадона”, а пресконференцията на Руи Борхес бе отменена. В крайна сметка срещата бе решена от две попадения на Расмус Хойлунд, който се разписа по веднъж в двете полувремена.

Снимки: Gettyimages