Мениджърът на "лъвовете" Стефан Чолаков с призив към политиците

Мениджърът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Стефан Чолаков отправи призив към политиците. Той поиска те да съдействат за изграждането на повече тренировъчни зали в страната, които да поемат огромния наплив от желаещи да играят волейбол деца.

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

"Масовият спорт е най-ценното нещо. По-ценно от тези сребърни медали и плакетите е, че толкова много деца искат да тренират. В момента техният брой е рекорден и е важно да не се изпусне този момент.

За съжаление в България няма нужния брой спортни зали, където да се практикува масов спорт. В София, в квартали, които са като градове - например Младост, няма тренировъчни структури. Сега ги връщаме тези деца, защото нямаме достатъчно място, където да вкараме още групи, и това е най-тъжното.

Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

България има остра нужда от нови зали за тренировки. Затова отправям призив към политиците - направете нещо, за да има в страната ни повече тренировъчни структури, за да има децата, които запалихме, къде да тренират", заяви Чолаков в студиото на в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out, в което бе гост заедно със селекционера Джанлоренцо Бленджини.

Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване