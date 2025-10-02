Популярни
Мениджърът на "лъвовете" Стефан Чолаков с призив към политиците

  • 2 окт 2025 | 15:58
Мениджърът на "лъвовете" Стефан Чолаков с призив към политиците

Мениджърът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Стефан Чолаков отправи призив към политиците. Той поиска те да съдействат за изграждането на повече тренировъчни зали в страната, които да поемат огромния наплив от желаещи да играят волейбол деца.

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

"Масовият спорт е най-ценното нещо. По-ценно от тези сребърни медали и плакетите е, че толкова много деца искат да тренират. В момента техният брой е рекорден и е важно да не се изпусне този момент.

За съжаление в България няма нужния брой спортни зали, където да се практикува масов спорт. В София, в квартали, които са като градове - например Младост, няма тренировъчни структури. Сега ги връщаме тези деца, защото нямаме достатъчно място, където да вкараме още групи, и това е най-тъжното.

Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор
Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

България има остра нужда от нови зали за тренировки. Затова отправям призив към политиците - направете нещо, за да има в страната ни повече тренировъчни структури, за да има децата, които запалихме, къде да тренират", заяви Чолаков в студиото на в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out, в което бе гост заедно със селекционера Джанлоренцо Бленджини.

Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ
Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ
 Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия
Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия
 Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване
Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване
Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване

Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване

  • 2 окт 2025 | 15:45
Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

  • 2 окт 2025 | 15:41
Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

  • 2 окт 2025 | 15:21
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

  • 2 окт 2025 | 14:17
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти

Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти

  • 2 окт 2025 | 12:31
