Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини няма предпочитания за съперниците на България за Европейското първенство догодина, жребият за което ще бъде теглен в Бари тази събота.

"Нямаме информация с кои отбори бихме се паднали. нека да изчакаме до събота. Нямам специфични предпочитания. Европейското е силен турнир, почти като Световното. В Европа сме по-ощетени относно възможността за класиране на олимпийски игри отколкото другите континентални първенства", заяви той в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out.

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Варна или София като домакин?

За момента България е посочила Варна за съдомакин, но след феноменалния успех на Световното първенство в Манила и спечелените сребърни медали се заговори, че градът може да бъде сменен и мачовете да се преместят в столицата заради по-големия капацитет на "Арена София"

"Моята работа е свързана изцяло с игрището и не мога да участвам при взимането на подобни решения. Но при цялата тази любов е на хората е хубаво да върнем част от тази любов и би било страхотно, ако може повече хора да ни гледам. По-голяма зала ще бъде жест към феновете, така повече от тях ще могат да изпитат на живо емоцията", заяви Бленджини.

Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

Той отказа да посочи конкретна цел пред България за предстоящото Европейско.

"Журналистите винаги искат да чуят конкретни цифри. Наясно съм, че с това второ място на световно първенство очакванията стават доста завишени, но най-важното е кой в какво състояние ще влезе в тези мачове. Аз към този момент мога да кажа, че всички си даваме ясна сметка колко трудно ще е това европейско първенство. Но преди да стигнем до европейското имаме да изиграем една Лига на нациите, в която трябва да се справим добре и не само да поддържаме точки ни в световната ранглиста, а и да ги увеличим", каза италианският специалист

Той подчерта, че вратата на националния отбор е оторена за всеки, който покаже нужното ниво. Единствено това не важи, за играчите, които са отказвали покани.

"Почти всеки би могъл да попадне в националния отбор. Той не е нещо завършено, формира се на база няколко компонента Един от тях е представянето на играчите през клубвия сезон, от това дали са титуляри в отборите си или резерви. Единствено тези, които отказаха - за тях няма да бъдат правени изключения", подчерта Джалоренцо Бленджини.