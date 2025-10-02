Популярни
Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

  • 2 окт 2025 | 15:41
Селекционерът на мъжкия национален отбор на Бъгария Джанлоренцо Бленджини вече няма търпение да се завърне в родината си и да прегърне най-близките си хора. По време на Световното първенство в Манила и след това той нееднократно повтори колко много му липсват съпругата му и дъщеря му, които той не е виждал от два месеца.

"Първото нещо, което ще направя, когато се прибера вкъщи, ще е да прегърна съпругата ми и дъщеря ми, да видя сестра ми и племеника. И след това да поискам една хубава пица", заяви Бленджини в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out.

Визитата на италианския специалист ще е кратка, тъй като той ще се завърне у нас за Суперкупата на България, с която ще бъде дадено началото на новия сезон.

Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата.

Участие взимат първите четири тима от крайното класиране на изминалия сезон 2024/25. Те са разделени на две двойки. Победителите от двата двубоя спорят за Суперкупата на 19 октомври.

Полуфиналните двойки са: Берое 2016 (Стара Загора) – Левски София и Нефтохимик 2010 (Бургас) – Локомотив-Авиа (Пловдив).

Действащите шампиони от Левски София ще се борят да защитят трофея, след като спечелиха Суперкупата както през 2023, така и през 2024 година. Те ще търсят трета поредна титла, но конкуренцията тази година е повече от сериозна.

