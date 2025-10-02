Популярни
Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1109
  • 0

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви в предаването на Sportal.bg – Block Out, че посрещането на „лъвовете“ в центъра на София след спечеленото сребро на Световното е нещо, което той няма да забрави.

Националите бяха приветствани от хиляди фенове на специално събитие на площад „Александър Невски“. Преди това те участваха в парад с открит автобус от Студентски град до центъра на София.

„Наистина абсолютно невероятно, неочаквано. Преди завръщането имахме бегли впечатления какво е влиянието, което сме предизвикали върху хората, но тази спонтанна любов на всички на площада няма да я забравим никога

„Всеки спечелен медал носи своята емоция, която е обвързана с много работа, с очаквания и с удовлетворението, което идва накрая. Естествено да спечелиш сребърен медал на Олимпийски игри също е голямо постижение и то си имаше своята стойност, ние го изживявахме тогава с моите колеги и състезателите.

„Но наистина трябва да призная, че това нещо, което изживяваме тук, в момента все още, това чувство, тази народна любов, която получихме и дори това, което се случи, състезателите да ме хвърлят във въздуха, за мен остава едно незабравимо изживяване“, обясни Бленджини в студиото на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Цветанов

