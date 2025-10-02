Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

  • 2 окт 2025 | 14:17
  • 5975
  • 0

Националният отбор на България по волейбол може да проведе своята подготовка за предстоящото догодина Европейско първенство, на което страната ни е съдомакин, заедно с тима на Съединените щати. Това разкри в предаването на Sportal.bg – Block Out мениджърът на „лъвовете“ Стефан Чолаков.

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

„Имаме разговори с Карч Кирали, с когото изградихме много добри отношения през последните пет-шест месеца.  Аз се запознах с него по телефона и той ми направи изключително впечатление във всички тези месеци, в които ние комуникирахме много често, защото организирахме заедно с него приятелските срещи в Хирошима. Покрай тях имаше доста трудности и в един момент нещата бяха пред провал, но успяхме да направим така, че да се случат.

„Имаме принципна уговорка, той също има желание, следващата година, защото те си имат техния континентален шампионат, да дойдат в България, ако има такава опция. Имаме и още няколко текущи разговора в тази посока, но това са основните неща.

„Трябва да се види и това дали Европейското първенство ще бъде в София, или във Варна, защото това променя нещата. Ако остане във Варна, както е заявено към този момент, по всяка вероятност около 20 август ще се преместим там, за да започнем подготовки. Самото първенство стартира на 9 септември и преди това най-вероятно там ще направим поне две-три контролни срещи“, заяви Чолаков, който гостува в Block Out заедно със селекционера на „лъвовете“ Джанлоренцо Бленджини.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Мениджърът на "лъвовете" Стефан Чолаков с призив към политиците

Мениджърът на "лъвовете" Стефан Чолаков с призив към политиците

  • 2 окт 2025 | 15:58
  • 2019
  • 1
Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване

Бленджини за посрещането в София: Едно незабравимо изживяване

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1100
  • 0
Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

Първото нещо, което Бленджини ще направи при завръщането си в Италия

  • 2 окт 2025 | 15:41
  • 3281
  • 0
Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

Бленджини за целите за Европейското и за кого е затворена вратата на националния отбор

  • 2 окт 2025 | 15:21
  • 13529
  • 3
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16415
  • 19
Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти

Давид Давидов: За Левски е удоволствие да постига резултати с млади български волейболисти

  • 2 окт 2025 | 12:31
  • 931
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 9453
  • 14
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12065
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16415
  • 19
Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

Започнаха ранните мачове от втория кръг на Лига Европа, Фенербахче и Лил с бързи голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11474
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 241
  • 0
Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 8985
  • 12