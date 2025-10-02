Първо в Sportal.bg! България може да се готви за Евроволей 2026 с отбора на САЩ

Националният отбор на България по волейбол може да проведе своята подготовка за предстоящото догодина Европейско първенство, на което страната ни е съдомакин, заедно с тима на Съединените щати. Това разкри в предаването на Sportal.bg – Block Out мениджърът на „лъвовете“ Стефан Чолаков.

„Имаме разговори с Карч Кирали, с когото изградихме много добри отношения през последните пет-шест месеца. Аз се запознах с него по телефона и той ми направи изключително впечатление във всички тези месеци, в които ние комуникирахме много често, защото организирахме заедно с него приятелските срещи в Хирошима. Покрай тях имаше доста трудности и в един момент нещата бяха пред провал, но успяхме да направим така, че да се случат.



„Имаме принципна уговорка, той също има желание, следващата година, защото те си имат техния континентален шампионат, да дойдат в България, ако има такава опция. Имаме и още няколко текущи разговора в тази посока, но това са основните неща.



„Трябва да се види и това дали Европейското първенство ще бъде в София, или във Варна, защото това променя нещата. Ако остане във Варна, както е заявено към този момент, по всяка вероятност около 20 август ще се преместим там, за да започнем подготовки. Самото първенство стартира на 9 септември и преди това най-вероятно там ще направим поне две-три контролни срещи“, заяви Чолаков, който гостува в Block Out заедно със селекционера на „лъвовете“ Джанлоренцо Бленджини.