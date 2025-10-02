На живо! Джанлоренцо Бленджини гостува в Block Out

Старши-треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини гостува в студиото на волейболното предаване на Sportal.bg - Blocк Out, след феноменалния успех на Световното първенство в Манила, където нашите спечелиха сребърните медали.

Пред водещия Ивайло Банчев италианският специалист сподели, никога няма да забрави емоцията от посрещането на тима в България и любовта, която той и възпитаниците му са получили.

"Наистина абсолютно невероятно, неочаквано. Преди завръщането имахме бегли впечатления какво е влиянието, което сме предизвикали върху хората, но тази спонтанна любов на всички на площада няма да я забравим никога", кзаяви Бленджини.

А изпитвал ли е нещо подобно с Лубе ли националния отбор на Италия?

"Всеки спечелен медал носи своите емоции, защото е свързан с много работа и очаквания и накрая удовлетворениео от това, че си го постигнал. Разбира се, сребърен медал на олимпийски игри е също мнго голямо постижение и ние с моите колеги го изживяхме. Но това, което изживяваме тук все още, тази народна любов е невероятна", каза още Бленджини.

По време на шампионата италианският специалист получи прякора Кико Ястребовото око заради отличните си преценки относно това какво се случва на терена при спорни ситуации.

"Имаше ключови ситуация с искане за видео чек, най-ключовото в мача със Словения и съм щастлив, че преценката ми не ме подведе Дори вторият съдия - италианец, след мача ми благодари, че съм я видял. От пейката също получавам информация. Мони Николов също много добре вижда ситуациите и в повечето случаи се оказва прав", подчерта Бленджини.

Чувства ли се повече българин след 2 години работа с отбори и сериозните успехи?

"Със сигурност мога да кажа, че съм много повече българин в сравнение с първото ми гостуване в това студио. Да водя националния отбор на България е нещо изключително специално и за мен е от голямо значение играчите също да са наясно какво е да бъдеш част от всичко това.

България изигра фантастично Световното първенство във Филипините и игра финал срещу Италия, който загуби с 1:3.

Българските волейболисти обаче показаха страхотна форма и дух, а България обедини цялата нация.

Хиляди посрещнаха волейболните герои на България на площад “Александър Невски”.

