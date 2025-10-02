Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Филипов към Рашко Стоянов: Прикритите от теб проблеми щяха да заличат името "Ботев"

Филипов към Рашко Стоянов: Прикритите от теб проблеми щяха да заличат името "Ботев"

  • 2 окт 2025 | 13:55
  • 4844
  • 4

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов отново изполва социалните мрежи, за да се обърне към бившия юридически съветник на "жълто-черните" Рашко Стоянов. Този път повод за реакцията на бизнесмена е изказването по негов адрес на Стоянов, което той направи по-рано днес пред Sportal.bg.

Публикуваме написаното от Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Рашко, нормално е когато даваш пари, да имаш и думата в управлението – особено когато плащаш 8 милиона дългове, за които и ти носиш отговорност.

На 30.06 влязохме в клуба и ти много добре знаеш какво наследство заварихме – какъв отбор и колко боеспособни футболисти имаше тогава.

Кажи на хората простичко: Защо на 16.06.2025 твоя бивш работодател и приятел Алексей Киричек ти прекрати договора по член, който натовари клуба с неустойки:

5 905,83 лв. за неспазено предизвестие;
5 567,09 лв. защото оставаш без работа;
4 351,67 лв. за неизползван отпуск.

Всички знаем, че по това време беше на ски в Сърбия, но документи за отпуск нямаше. И сега искаш да вземеш и тези пари.

Реално ти имаш да получаваш само:
5 393,58 лв. за месец май
2 424,70 лв. за юни (01–16.06)

Тези пари ще ти ги платя, защото никога през живота си не съм оставял служител без заплата – въпреки че и стотинка не заслужаваш.

Но за останалата кражба ще направя всичко възможно да не я осъществиш.

Не говори за прикриване на проблеми, защото именно прикритите от теб проблеми щяха да заличат името "Ботев"! Ако тогава беше разказал истината, днес нямаше да плащаме 8 милиона дългове.

Ти си съучастник в тази кражба и продължаваш да го доказваш с блокирането на сметките на клуба.

Ботев ще оцелее и ще бъде силен!

А ти ще останеш в историята единствено като пиявица и дребна душица.

Поздрави, и ти пожелавам всичко най-недобро!".

